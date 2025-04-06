«Динамо» Махачкала — «Химки»: Агаларов довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан (Москва). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 3:0 в пользу хозяев поля.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Касинтура – 26' 2:0 Хоссейннежад – 30' 3:0 Агаларов – 45' 3:1 Заболотный – 57' 4:1 Агаларов – 77'
На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, ему ассистировал нападающий Гамид Агаларов. На 30-й минуте форвард Мохаммад Хоссейннежад с передачи Агаларова увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте Агаларов довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар — 3:0.
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