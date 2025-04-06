В «Баварии» высказались о покупке нападающего, способного подменять Кейна

Директор «Баварии» Макс Эберль рассказал, думает ли мюнхенский клуб о покупке нападающего, способного подменять 31-летнего Гарри Кейна. Также Эберль ответил, как немецкий гранд относится к варианту с покупкой 29-летнего форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Тима Кляйндинста.

«Когда я работал в «Лейпциге», мы много думали о подписании Тима Кляйндинста. Но это ещё ничего не значит [что он является вариантом для «Баварии»]. Конечно, мы думаем о подписании дублёра. Однако вопрос о замене Гарри Кейна является непростым. Состав нашей команды великоват. Если говорить о наших планах на лето, то нам многое предстоит сделать», — сказал Эберль для Sport1.

В нынешнем сезоне Кляйндинст принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: