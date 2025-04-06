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Кобелев: «ПСЖ» всё равно, с кем выигрывать — с Сафоновым или без него

Кобелев: «ПСЖ» всё равно, с кем выигрывать — с Сафоновым или без него
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ», в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Парижане обеспечили себе четвёртое чемпионство подряд.

«Думаю, что Сафонов внёс не больший вклад в чемпионство «ПСЖ», чем другие футболисты команды. Он не всегда играл. «ПСЖ» в чемпионате Франции — как условная «Бавария» в Германии или «Зенит» в России в последние годы. «ПСЖ» всё равно, с кем выигрывать — с Сафоновым или без него», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сафонов выиграл второй трофей в составе французской команды за первый год выступлений в новой лиге. Первым титулом Матвея стал Суперкубок Франции. «ПСЖ» по итогам 28 матчей досрочно стал обладателем титула, набрав 74 очка.

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