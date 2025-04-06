Анчелотти высказался о свисте фанатов «Валенсии» в адрес Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с тем, что болельщики «Валенсии» свистели в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в 30-м туре испанской Примеры (1:2).

Игра прошла на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу». В частности, болельщики «летучих мышей» свистели бразильскому футболисту, когда он терял мяч.

«Это не влияет на него [Винисиуса]. Он сосредоточен и всегда выкладывается на все сто», — сказал Анчелотти.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Алавесом». Игра состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Мендисорроса».

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