«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Абена, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Акрон» со счётом 3:2, а красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).