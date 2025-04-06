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Канчельскис: Головин тоже стал бы чемпионом, если бы перешёл в «ПСЖ»

Канчельскис: Головин тоже стал бы чемпионом, если бы перешёл в «ПСЖ»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ», в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Парижане обеспечили себе четвёртое чемпионство подряд.

«Чемпионство «ПСЖ» во Франции было ожидаемо. Парижане ещё будут чемпионами сезонов пять-шесть. У них нет конкурентов. Хорошо, что в составе «ПСЖ» Сафонов выиграл золотые медали. Он молодец — принял правильное решение, когда решил уехать во Францию. Дай бог, чтобы Матвей стал первым вратарём «ПСЖ». Если бы Головин перешёл в «ПСЖ», то тоже стал бы чемпионом, а так он в «Монако». Но Александр тоже молодец, ведь уехал играть в Европу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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