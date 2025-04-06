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В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте и Медины в заявке с «Ростовом»

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему футболисты красно-белых Алексис Дуарте и Хесус Медина отсутствуют в заявке команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится сегодня, 6 апреля.

«Дуарте и Медина остались в Москве — восстанавливаются после повреждений», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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