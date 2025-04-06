Кобелев: у «Краснодара» никогда не было такого отрыва от своих конкурентов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о первом месте «Краснодара» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«У «Краснодара» никогда не было такого отрыва от своих конкурентов в турнирной таблице. Сейчас наступает интересный момент, потому что остаётся семь матчей, а следующая игра между «Краснодаром» и «Зенитом». Если «быки» выиграют, то с вероятностью 70-80 процентов первое место будет за ними», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).