Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: у «Краснодара» никогда не было такого отрыва от своих конкурентов

Кобелев: у «Краснодара» никогда не было такого отрыва от своих конкурентов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о первом месте «Краснодара» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«У «Краснодара» никогда не было такого отрыва от своих конкурентов в турнирной таблице. Сейчас наступает интересный момент, потому что остаётся семь матчей, а следующая игра между «Краснодаром» и «Зенитом». Если «быки» выиграют, то с вероятностью 70-80 процентов первое место будет за ними», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).

Материалы по теме
«Во многих деталях мы превзошли себя». Тренер «Акрона» Тедеев — об игре с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android