Игрока «Динамо» Мх Джапо унесли с поля на носилках из-за травмы в матче с «Химками»

Словенский защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо получил повреждение и покинул поле на носилках в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с подмосковными «Химками». Встреча проходит на «Анжи-Арене» в Каспийске. Джапо получил травму на 15-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Сослан Кагермазов. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу хозяев поля.

Фото: кадр трансляции

В нынешнем сезоне Джапо сыграл за махачкалинское «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 500 тыс.