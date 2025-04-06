Игрока «Динамо» Мх Джапо унесли с поля на носилках из-за травмы в матче с «Химками»
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Словенский защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо получил повреждение и покинул поле на носилках в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с подмосковными «Химками». Встреча проходит на «Анжи-Арене» в Каспийске. Джапо получил травму на 15-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Сослан Кагермазов. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу хозяев поля.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Касинтура – 26' 2:0 Хоссейннежад – 30' 3:0 Агаларов – 45' 3:1 Заболотный – 57' 4:1 Агаларов – 77'
Фото: кадр трансляции
В нынешнем сезоне Джапо сыграл за махачкалинское «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 500 тыс.
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