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Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если будет уволен в конце сезона — Relevo

Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если будет уволен в конце сезона — Relevo
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти с оптимизмом смотрит на то, чтобы возглавить сборную Бразилии в случае, если испанский гранд уволит его по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, президент Федерации футбола Бразилии (CBF) Эднальдо Родригес хочет видеть итальянского специалиста в качестве тренера национальной команды. Такие авторитетные игроки пентакампеонов, как Алисон, Маркиньос, Данило, положительно оценивают потенциальное назначение Анчелотти. Приходу 65-летнего специалиста в сборную будут рады и бразильские футболисты «Реала»: Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Эдер Милитао и Эндрик.

Однако Анчелотти не хочет покидать испанский гранд до окончания своего контракта в 2026 году. Продолжит ли итальянский специалист работу на посту главного тренера «Реала», будет зависеть от результатов команды в нынешнем сезоне.

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