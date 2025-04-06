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Динамо Махачкала — Химки, результат матча 23-го тура РПЛ, счёт 4:1, 6 апреля 2025 года

Дубль и передача Агаларова помогла махачкалинскому «Динамо» разгромить «Химки» в РПЛ
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Динамо» Мх разгромило «Химки» со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Касинтура – 26'     2:0 Хоссейннежад – 30'     3:0 Агаларов – 45'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Агаларов – 77'    

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, ему ассистировал нападающий Гамид Агаларов. На 30-й минуте форвард Мохаммад Хоссейннежад с передачи Касинтуры увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте Агаларов довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный отыграл один мяч гостей. На 78-й минуте Агаларов оформил дубль во встрече — 4:1.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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