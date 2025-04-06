Дубль и передача Агаларова помогла махачкалинскому «Динамо» разгромить «Химки» в РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). «Динамо» Мх разгромило «Химки» со счётом 4:1.

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, ему ассистировал нападающий Гамид Агаларов. На 30-й минуте форвард Мохаммад Хоссейннежад с передачи Касинтуры увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте Агаларов довёл счёт до разгромного, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный отыграл один мяч гостей. На 78-й минуте Агаларов оформил дубль во встрече — 4:1.

После 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.