Зане близок к продлению контракта с «Баварией» на три года с понижением зарплаты — Bild

Крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане на протяжении последних нескольких недель аргументировал руководству мюнхенского клуба, почему с ним стоит продлить контракт, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, стороны близки к подписанию нового трудового соглашения. Подчёркивается, что оно будет рассчитано на три года. При этом заработная плата 29-летнего футболиста будет понижена. По действующему контракту оклад Зане составляет € 20 млн в год.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Арсенала» к вингеру.

Немецкий футболист выступает в составе «Баварии» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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