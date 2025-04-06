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Радченко объяснил, кто из игроков «Зенита» виноват в пропущенном мяче от «Локомотива»

Радченко объяснил, кто из игроков «Зенита» виноват в пропущенном мяче от «Локомотива»
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Экс-нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» на своём поле принимал санкт-петербургский «Зенит» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Не верилось, что «Зенит» разгромит «Локомотив». Железнодорожники дома при своих болельщиках хорошо играют. Это довольно крепкий орешек. «Локомотиву» не хватает стабильности, чтобы бороться за высокие места. Но в этом и прошлом сезонах у них были очень хорошие игры. Я знал, что «Зениту» предстоит непростой матч.

Галактионов неоднократно говорил, что хочет бороться за золотые медали. Было видно, что «Локомотив» был настроен только на победу. Питерцам же некуда было отступать, ведь потеря очков в каждом туре отдаляет их от чемпионства.

В моменте с пропущенным мячом Латышонок хотел как можно быстрее ввести мяч в игру и провести ответную атаку. Многие футболисты «Локомотива» тогда были бы отрезаны. А мы знаем, как Вендел умеет разгонять атаки «Зенита».

Но так случилось, что в этом моменте Латышонок поторопился, а Вендел не ожидал, что Баринов рядом и пойдёт в жёсткий подкат. Вратарь должен был оценить игровую ситуацию. Всегда виноват тот, кто отдаёт передачу. В этой ситуации Латышонок больше виноват, чем Вендел», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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