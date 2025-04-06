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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал ничью у «Шанхай Порт» и сохранил первую строчку в таблице

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал ничью у «Шанхай Порт» и сохранил первую строчку в таблице
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Завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе в Шанхае (Китай). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:35 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Китай — Суперлига . 5-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Порт
Шанхай
Окончен
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Жуофань – 5'     1:1 Ханьчао – 82'    

Первый гол в матче был забит на пятой минуте. Отличился китайский форвард клуба «Шанхай Порт» Лю Жуофань. Гости сумели отыграться на 82-й минуте. Гол забил полузащитник Юй Ханьчао.

После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого набрал 11 очков. Команда находится на первом месте в в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» также набрал 11 очков и расположился на второй строчке.

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