«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал ничью у «Шанхай Порт» и сохранил первую строчку в таблице

Завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе в Шанхае (Китай). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:35 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на пятой минуте. Отличился китайский форвард клуба «Шанхай Порт» Лю Жуофань. Гости сумели отыграться на 82-й минуте. Гол забил полузащитник Юй Ханьчао.

После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого набрал 11 очков. Команда находится на первом месте в в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» также набрал 11 очков и расположился на второй строчке.