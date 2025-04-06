«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал ничью у «Шанхай Порт» и сохранил первую строчку в таблице
Поделиться
Завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе в Шанхае (Китай). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:35 мск. Матч закончился со счётом 1:1.
Китай — Суперлига . 5-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Порт
Шанхай
Окончен
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Жуофань – 5' 1:1 Ханьчао – 82'
Первый гол в матче был забит на пятой минуте. Отличился китайский форвард клуба «Шанхай Порт» Лю Жуофань. Гости сумели отыграться на 82-й минуте. Гол забил полузащитник Юй Ханьчао.
После этой встречи «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого набрал 11 очков. Команда находится на первом месте в в турнирной таблице чемпионата Китая. «Шанхай Порт» также набрал 11 очков и расположился на второй строчке.
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:24
-
16:24
-
16:23
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:15