Клубы из Катара интересуются Лукой Модричем — Marca

Полузащитник мадридского «Реала» и национальной команды Хорватии Лука Модрич попал в сферу интересов клубов из катарского чемпионата. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 39-летний хавбек хотел бы завершить свою игровую карьеру в «Реале» и сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Переговоров между Модричем и руководством «сливочных» пока не было.

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 30 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025, набрав 63 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Алавесом». Матч состоится 13 апреля, начало — в 17:15 мск.

Во вторник, 8 апреля, «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.