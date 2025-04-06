Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович объяснил отсутствие Угальде и Дуарте в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Станкович объяснил отсутствие Угальде и Дуарте в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об отсутствии нападающего Манфреда Угальде, а также защитника Алексиса Дуарте в составе красно-белых на матч 23-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится сегодня, 6 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Я прекрасно понимал, что это будет интересовать всех, но меня больше интересует результат, которого мы должны добиться. Команда находится в хорошем состоянии. Выбор, который мы сделали, основан на том, чтобы добиться нужного нам результата и вернуться с ним домой.

– Вместо Бабича выходит Абена. С чем связан такой выбор и какое состояние у Дуарте?
– У Бабича дисквалификация. Дуарте в прошлом матче отдал себя полностью, у него есть определённые проблемы с коленом, и мы надеемся, что он как можно скорее вернётся в строй. В Абене я на 100% уверен, и он отдаст себя полностью, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» играл с «Ахматом» (0:0). В этой игре Угальде и Дуарте вышли на поле с первых минут. Коста-риканский нападающий отыграл всё время встречи. Дуарте был заменён на 60-й минуте.

Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android