Станкович объяснил отсутствие Угальде и Дуарте в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об отсутствии нападающего Манфреда Угальде, а также защитника Алексиса Дуарте в составе красно-белых на матч 23-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится сегодня, 6 апреля.

— Я прекрасно понимал, что это будет интересовать всех, но меня больше интересует результат, которого мы должны добиться. Команда находится в хорошем состоянии. Выбор, который мы сделали, основан на том, чтобы добиться нужного нам результата и вернуться с ним домой.

– Вместо Бабича выходит Абена. С чем связан такой выбор и какое состояние у Дуарте?

– У Бабича дисквалификация. Дуарте в прошлом матче отдал себя полностью, у него есть определённые проблемы с коленом, и мы надеемся, что он как можно скорее вернётся в строй. В Абене я на 100% уверен, и он отдаст себя полностью, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» играл с «Ахматом» (0:0). В этой игре Угальде и Дуарте вышли на поле с первых минут. Коста-риканский нападающий отыграл всё время встречи. Дуарте был заменён на 60-й минуте.

Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.