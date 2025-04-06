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«Это фейк». Глава «Локомотива» Нагорных — о назначении Ротенберга на пост гендиректора

«Это фейк». Глава «Локомотива» Нагорных — о назначении Ротенберга на пост гендиректора
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новости о возможном назначении Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора железнодорожников.

— На неделе перед очень важным матчем с «Зенитом» был вброс информации… На сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит. У Владимира Леонченко действующий контракт.

— Но в этом вбросе речь идёт о лете.
— На сегодня это только вброс. Это фейк. Это то, что, наверное, по мнению кого-то, должно было внести в единое руководство «Локомотива» какой-то раздрай. Но этого не произошло, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

38-летний экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Финляндии Борис Ротенберг завершил карьеру действующего игрока в 2022 году, после чего занял должность директора департамента развития молодёжного футбола красно-зелёных. За шесть лет в составе железнодорожников Ротенберг провёл за них 17 матчей, стал чемпионом России и обладателем национального Кубка. За всю игровую карьеру футболист не отметился ни одним результативным действием.

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