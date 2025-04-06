Роман Шаронов высказался о голе «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов поделился мнением о пропущенном «Зенитом» голе в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Семак сказал, что в голе была ошибка Латышонка — он хотел провести быструю атаку. Согласны?

— Футбол — командный вид спорта. В данной ситуации Латышонок принял решение быстро ввести мяч. Но любой игрок, который не участвует в атаке, должен быть готов к потере мяча. Если обратить внимание на действие двух центральных защитников, они в тот момент были выключены из игры — Алип и Нино. Они шли пешком, а им надо было делать «шаги вперёд» и быть в хороших позициях на случай потери мяча. Нино не хватило доли секунды, чтобы накрыть удар Батракова. Это очень важная деталь, которая незаметна обычному болельщику, но из этих мелочей и складывается результат того или иного матча, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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