Тренер «Ростова» Альба: математически не решена задача по сохранению места в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16:30 мск.

— Математически задачу по сохранению места в РПЛ мы ещё не решили, наша задача — набирать как можно больше очков в каждом матче, выигрывать каждую следующую игру.

— Будет ли влиять на действия «Ростова» отсутствие [Манфреда] Угальде в «Спартаке»?

— Это решение тренерского штаба соперника. Мы посмотрим, что они для нас подготовили, и по ходу матча будем стараться решить для себя эту задачу.

Наша задача — забрать три очка, мы выходим на каждый матч с одинаковыми эмоциями. Мы не обращаем внимания на то, какой против нас играет соперник, в какой части турнирной таблицы он находится и какие задачи стоят перед ним, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 44 очка.