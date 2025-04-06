Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба: математически не решена задача по сохранению места в РПЛ

Тренер «Ростова» Альба: математически не решена задача по сохранению места в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Математически задачу по сохранению места в РПЛ мы ещё не решили, наша задача — набирать как можно больше очков в каждом матче, выигрывать каждую следующую игру.

— Будет ли влиять на действия «Ростова» отсутствие [Манфреда] Угальде в «Спартаке»?
— Это решение тренерского штаба соперника. Мы посмотрим, что они для нас подготовили, и по ходу матча будем стараться решить для себя эту задачу.

Наша задача — забрать три очка, мы выходим на каждый матч с одинаковыми эмоциями. Мы не обращаем внимания на то, какой против нас играет соперник, в какой части турнирной таблицы он находится и какие задачи стоят перед ним, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 44 очка.

Материалы по теме
Станкович объяснил отсутствие Угальде и Дуарте в составе «Спартака» на матч с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android