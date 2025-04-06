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Радченко: на месте Сафонова у меня бы не было удовлетворения от золота с «ПСЖ»

Радченко: на месте Сафонова у меня бы не было удовлетворения от золота с «ПСЖ»
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Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ», в составе которого выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Парижане обеспечили себе четвёртое чемпионство подряд.

«Для российского футбола событие чемпионство Сафонова в составе «ПСЖ». Но надо посчитать, сколько матчей он сыграл. Не знаю, как сейчас дают золотые медали в Европе, но лично я за то, чтобы их давали, если футболист отыграл больше 50 процентов матчей. Так было в наше время. А так ты можешь просидеть пять сезонов на скамейке, отыграть 1,5 минуты, но быть пятикратным чемпионом. Это полный бред!

Конечно, Сафонов тренировался в «ПСЖ», играл. Он является боевой единицей. У меня бы не было удовлетворения от этого золота, если бы я сыграл даже меньше 30 процентов игр. Но награда у него останется. Ему дадут медаль чемпиона Франции. Молодец!» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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