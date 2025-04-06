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«Арсенал» впервые с сентября победил в Первой лиге, обыграв «Сокол» в 27-м туре

«Арсенал» впервые с сентября победил в Первой лиге, обыграв «Сокол» в 27-м туре
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Сокол». Игра проходила в Туле. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Калмыков – 29'    

На 29-й минуте единственный мяч во встрече забил нападающий тульской команды Амур Калмыков, забив с пенальти.

Эта победа стала первой для «Арсенала» в Первой лиге с 16 сентября, когда в 10-м туре был обыграл «Урал» со счётом 1:0. После этой встречи и до игры с «Соколом» тульская команда провела 16 матчей, в которых 11 раз сыграла вничью и пять раз потерпела поражение.

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 36 очков за 27 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 27 игр и располагается на предпоследней, 17-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 игр.

В следующем туре «Арсенал» встретится со «СКА-Хабаровск» (12 апреля), а «Сокол» — с «Родиной» (12 апреля).

Календарь Первой лиги
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