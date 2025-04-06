«Реал Сосьедад» без Захаряна уверенно победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Первый гол был забит на пятой минуте. Отличился форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 56-й минуте защитник Серхио Гомес удвоил преимущество своей команды. Спустя четыре минуты форвард «Лас-Пальмаса» Оливер Макбарни отыграл один мяч. На 68-й минуте Хон Арамбуру забил третий мяч в ворота хозяев.

Напомним, в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, пропустивший эту встречу из-за травмы.

После этой победы «Реал Сосьедад» набрал 41 очко и поднялся на восьмую строчку в таблице. «Лас-Пальмас» с 26 очками идёт на 19-м месте.