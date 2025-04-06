Заза Джанашия: «Зениту» повезло, что сыграл вничью с «Локомотивом»
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о ничьей железнодорожников в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«Ещё как повезло «Зениту», что сыграл вничью с «Локомотивом». Мы даже не поняли, как они забили мяч в ворота «Локомотива». Я уже говорил, что железнодорожники с питерцами сыграют намного лучше, чем с «Крыльями Советов». «Локомотив» очень хорошо играет против сильных соперников», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).
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