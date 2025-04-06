Заза Джанашия: «Зениту» повезло, что сыграл вничью с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о ничьей железнодорожников в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Ещё как повезло «Зениту», что сыграл вничью с «Локомотивом». Мы даже не поняли, как они забили мяч в ворота «Локомотива». Я уже говорил, что железнодорожники с питерцами сыграют намного лучше, чем с «Крыльями Советов». «Локомотив» очень хорошо играет против сильных соперников», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).