Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: «Зениту» повезло, что сыграл вничью с «Локомотивом»

Заза Джанашия: «Зениту» повезло, что сыграл вничью с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о ничьей железнодорожников в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Ещё как повезло «Зениту», что сыграл вничью с «Локомотивом». Мы даже не поняли, как они забили мяч в ворота «Локомотива». Я уже говорил, что железнодорожники с питерцами сыграют намного лучше, чем с «Крыльями Советов». «Локомотив» очень хорошо играет против сильных соперников», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).

Материалы по теме
«Спартак» догнал «Зенит»! А кто победит в столичном дерби? LIVE
Live
«Спартак» догнал «Зенит»! А кто победит в столичном дерби? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android