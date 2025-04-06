Евгений Алдонин выбрал лучшего игрока ЦСКА в новейшей истории

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин принял участие в блиц-опросе, в котором необходимо было выбрать лучшего игрока армейского клуба в новейшей истории.

— Милош Красич или Зоран Тошич?

— А тот и другой — нет такого ответа? Красич.

— Красич или Василий Березуцкий?

— Для значения клуба, наверное, Василий.

— Василий Березуцкий или Алексей Березуцкий?

— (Смеётся) Василий.

— Василий Березуцкий или Марио Фернандес?

— Вопрос с провокацией. Ну ладно, Василий.

— Василий Березуцкий или Сергей Семак?

— Пускай будет Василий.

— Василий Березуцкий или Алан Дзагоев?

— Дзагоев.

— Дзагоев или Карвальо?

— По сезону-2005 — Карвальо.

— Карвальо или Хонда?

— Карвальо.

— Карвальо или Думбия?

— Карвальо.

— Карвальо или Олич?

— Ладно, с Карвальо надо соскакивать, Олич.

— Олич или Игнашевич?

— Пускай Игнашевич.

— Игнашевич или Акинфеев?

— Так как Игорь ещё играет, пускай будет Игорь.

— Акинфеев или Вагнер Лав?

— Хочется сказать Вагнер, но язык не поворачивается.

— Игорь Акинфеев или Евгений Алдонин?

— Да нет, ну Игорь, конечно, — сказал Алдонин в видео в телеграм-канале Кубка России.