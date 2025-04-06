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Евгений Алдонин выбрал лучшего игрока ЦСКА в новейшей истории

Евгений Алдонин выбрал лучшего игрока ЦСКА в новейшей истории
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин принял участие в блиц-опросе, в котором необходимо было выбрать лучшего игрока армейского клуба в новейшей истории.

Милош Красич или Зоран Тошич?
— А тот и другой — нет такого ответа? Красич.

— Красич или Василий Березуцкий?
— Для значения клуба, наверное, Василий.

— Василий Березуцкий или Алексей Березуцкий?
— (Смеётся) Василий.

— Василий Березуцкий или Марио Фернандес?
— Вопрос с провокацией. Ну ладно, Василий.

— Василий Березуцкий или Сергей Семак?
— Пускай будет Василий.

— Василий Березуцкий или Алан Дзагоев?
— Дзагоев.

— Дзагоев или Карвальо?
— По сезону-2005 — Карвальо.

— Карвальо или Хонда?
— Карвальо.

— Карвальо или Думбия?
— Карвальо.

— Карвальо или Олич?
— Ладно, с Карвальо надо соскакивать, Олич.

— Олич или Игнашевич?
— Пускай Игнашевич.

— Игнашевич или Акинфеев?
— Так как Игорь ещё играет, пускай будет Игорь.

— Акинфеев или Вагнер Лав?
— Хочется сказать Вагнер, но язык не поворачивается.

— Игорь Акинфеев или Евгений Алдонин?
— Да нет, ну Игорь, конечно, — сказал Алдонин в видео в телеграм-канале Кубка России.

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