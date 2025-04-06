Евгений Алдонин выбрал лучшего игрока ЦСКА в новейшей истории

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин принял участие в блиц-опросе, в котором необходимо было выбрать лучшего игрока армейского клуба в новейшей истории.
— Милош Красич или Зоран Тошич?
— А тот и другой — нет такого ответа? Красич.
— Красич или Василий Березуцкий?
— Для значения клуба, наверное, Василий.
— Василий Березуцкий или Алексей Березуцкий?
— (Смеётся) Василий.
— Василий Березуцкий или Марио Фернандес?
— Вопрос с провокацией. Ну ладно, Василий.
— Василий Березуцкий или Сергей Семак?
— Пускай будет Василий.
— Василий Березуцкий или Алан Дзагоев?
— Дзагоев.
— Дзагоев или Карвальо?
— По сезону-2005 — Карвальо.
— Карвальо или Хонда?
— Карвальо.
— Карвальо или Думбия?
— Карвальо.
— Карвальо или Олич?
— Ладно, с Карвальо надо соскакивать, Олич.
— Олич или Игнашевич?
— Пускай Игнашевич.
— Игнашевич или Акинфеев?
— Так как Игорь ещё играет, пускай будет Игорь.
— Акинфеев или Вагнер Лав?
— Хочется сказать Вагнер, но язык не поворачивается.
— Игорь Акинфеев или Евгений Алдонин?
— Да нет, ну Игорь, конечно, — сказал Алдонин в видео в телеграм-канале Кубка России.