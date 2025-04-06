«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 31-го тура АПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гюндоган, Ковачич, Де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Мармуш.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.