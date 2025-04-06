«Ростов» — «Спартак»: Сутормин получил прямую красную карточку на 45+4-й минуте

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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+4-й минуте нападающий «Ростова» Алексей Сутормин был удалён с поля. Футболист получил прямую красную карточку.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Акрон» со счётом 3:2, а красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).