Бывший президент «Зенита» Туфрин: команде можно забыть о чемпионстве в РПЛ

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением об участии клуба в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Я ещё до начала сезона говорил, что в «Зените» нужно провести смену тренера. Не Семак изжил себя, а его тренерский штаб вместе с ним. Футболисты меняются, а рисунок игры – нет. В прошлом сезоне благодаря стечению обстоятельств стали чемпионами. В этом году «Зениту» рассчитывать на это нереально — отрыв от «Краснодара» пять очков, а осталось семь туров. Думаю, «Зениту» можно забыть о чемпионстве, однако надо биться. Предстоящая игра с «Краснодаром» станет решающей для обеих команд», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.