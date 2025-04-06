«Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в 31-м туре АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Главным арбитром встречи был Майкл Солсбери. Победу в матче со счётом 3:1 одержали футболисты «Тоттенхэма».

На 13-й минуте атакующий полузащитник хозяев поля Бреннан Джонсон открыл счёт в матче. На 42-й минуте Джонсон оформил дубль и, таким образом, удвоил преимущество в счёте. На 90-й минуте полузащитник «Саутгемптона» Матеуш Фернандеш отыграл один мяч. На 90+6-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель реализовал пенальти.

Победа позволила «Тоттенхэму» довести количество набранных в сезоне очков до 37 и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место, у команды 10 очков за 31 игру.