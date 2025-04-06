Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Саутгемптон, результат матча 31-го тура АПЛ, счёт 3:1, 6 апреля 2025 года

«Тоттенхэм» одержал победу над «Саутгемптоном» в 31-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Главным арбитром встречи был Майкл Солсбери. Победу в матче со счётом 3:1 одержали футболисты «Тоттенхэма».

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Джонсон – 13'     2:0 Джонсон – 42'     2:1 Фернандеш – 90'     3:1 Тель – 90+6'    

На 13-й минуте атакующий полузащитник хозяев поля Бреннан Джонсон открыл счёт в матче. На 42-й минуте Джонсон оформил дубль и, таким образом, удвоил преимущество в счёте. На 90-й минуте полузащитник «Саутгемптона» Матеуш Фернандеш отыграл один мяч. На 90+6-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Матис Тель реализовал пенальти.

Победа позволила «Тоттенхэму» довести количество набранных в сезоне очков до 37 и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», в свою очередь, занимает последнее, 20-е место, у команды 10 очков за 31 игру.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android