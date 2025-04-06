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Фулхэм — Ливерпуль, результат матча 6 апреля 2025, счёт 3:2, АПЛ 2024-2025

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче 31-го тура АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Фулхэм» одержал победу со счётом 3:2.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 14'     1:1 Сесеньон – 23'     2:1 Айуоби – 32'     3:1 Мунис – 37'     3:2 Диас – 72'    

Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер с передачи Райана Гравенберха. На 23-й минуте Райан Сесеньон забил ответный мяч «Фулхэма». На 32-й минуте Алекс Айуоби вывел хозяев вперёд. Пять минут спустя Родриго Мунис с передачи Алекса Айуоби увеличил преимущество «Фулхэма». На 72-й минуте Луис Диас отыграл один мяч «Ливерпуля» с передачи Конора Брэдли.

«Фулхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 48 очков за 31 встречу. «Ливерпуль» заработал 73 очка после аналогичного количества игр и располагается на первой строчке.

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