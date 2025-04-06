«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Сутормина в матче «Ростов» — «Спартак»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался об удалении нападающего «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«По стоп-кадру этот момент смотреть нельзя. Надо смотреть так, как показали Москалёву. У игрока «Спартака» нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь. На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьёзном нарушении правил. Решение, вероятно, связано с большой скоростью.

Для меня это жёлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Да, изначальный контакт был с голенью, но затем нога ушла вниз. И всё же это не колено, иначе точно была бы красная. Здесь мне не хватает, чтобы нога Маркиньоса была опорной, и ещё вопрос в месте контакта. Травму игрок «Спартака» не получил, да и вряд ли мог. Критерии есть и на красную, и на жёлтую, Москалёва здесь обвинять нельзя. Но я бы оставил в силе первоначальное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.