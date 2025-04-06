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«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Сутормина в матче «Ростов» — «Спартак»

«Для меня это жёлтая». Арбитр Федотов — об удалении Сутормина в матче «Ростов» — «Спартак»
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался об удалении нападающего «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«По стоп-кадру этот момент смотреть нельзя. Надо смотреть так, как показали Москалёву. У игрока «Спартака» нога была на весу. Да, открытые шипы, но контакт был между щитком и голеностопом, нога ушла вскользь. На агрессивное поведение это не тянет, можно говорить только о серьёзном нарушении правил. Решение, вероятно, связано с большой скоростью.

Для меня это жёлтая карточка. Потому что нога Маркиньоса была на весу, а не в опоре. Да, изначальный контакт был с голенью, но затем нога ушла вниз. И всё же это не колено, иначе точно была бы красная. Здесь мне не хватает, чтобы нога Маркиньоса была опорной, и ещё вопрос в месте контакта. Травму игрок «Спартака» не получил, да и вряд ли мог. Критерии есть и на красную, и на жёлтую, Москалёва здесь обвинять нельзя. Но я бы оставил в силе первоначальное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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