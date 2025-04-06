Канчельскис: Овечкин просто the best! Александр может забить больше Пеле

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин просто the best! Как можно забить 894 шайбы? Думаю, он дотянет до 900 шайб, а там не за горами 1000. Овечкин может забить больше, чем Пеле! Раз в 100 лет происходят такие события и рождаются такие звёзды, как Пеле, Марадона, Месси и Овечкин. Что касается рекорда, это грандиозное событие, тем более он русский. Это дорогого стоит! Все его поздравляют, за него рада вся страна.

К любой работе нужно подходить правильно. У нас много талантов и хороших спортсменов, но, к сожалению, неправильный подход — работает много жуликов. Если взять СССР, было больше классных футболистов и хоккеистов, мы чаще выигрывали международные турниры. Сейчас такого нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.