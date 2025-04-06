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Брентфорд — Челси, результат матча 6 апреля 2025, счёт 0:0, АПЛ 2024-2025

«Челси» поделил очки с «Брентфордом» в 31-м туре АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Брентфорд» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Итоговый результат — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон

Обе команды имели несколько опасных моментов, но так и не смогли открыть счёт на табло.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 53 очка за 31 матч. «Брентфорд» заработал 42 очка после 31 игры и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 встреч.

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