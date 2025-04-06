«Челси» поделил очки с «Брентфордом» в 31-м туре АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Брентфорд» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Итоговый результат — 0:0.

Обе команды имели несколько опасных моментов, но так и не смогли открыть счёт на табло.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 53 очка за 31 матч. «Брентфорд» заработал 42 очка после 31 игры и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 встреч.