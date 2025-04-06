Радченко: гол Соболева «Локомотиву» принёс важное очко «Зениту» — каждое на вес золота

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который забил свой первый гол за клуб в Российской Премьер-Лиге в матче с «Локомотивом» (1:1).

«К Соболеву очень большое внимание с того момента, как только он перешёл в «Зенит». От него ждут большего руководство, команда, тренерский штаб. Александр трудно справляется с давлением, которое оказывается на него. Но забитый мяч Соболева в конце игры принёс «Зениту» важное очко. А в концовке чемпионата каждое очко на вес золота. Будем надеяться, что этот гол поможет Александру раскрепоститься, а «Зениту» даст шанс бороться за золото», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).