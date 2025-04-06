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«Ростов» — «Спартак»: Мартинс забил второй мяч гостей на 68-й минуте

«Ростов» — «Спартак»: Мартинс забил второй мяч гостей на 68-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв (Воронеж). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

На 68-й минуте полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил второй мяч в игре. Тремя минутами ранее отличился опорник Наиль Умяров. «Ростов» играет в меньшинстве после удаления нападающего Алексея Сутормина на 45+4-й минуте.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 22 матча. Красно-белые заработали 44 очка после 22 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Акрон» со счётом 3:2, а красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

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