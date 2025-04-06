Защитник «Краснодара» Кайо: очень счастлив, что смог помочь победить команде

Защитник «Краснодара» Кайо поделился эмоциями от своего гола в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:0).

«Мы знали, что нас ждёт тяжёлая игра, поэтому в течение недели тщательно готовились к ней. Вышли на поле максимально сконцентрированными и добились положительного результата. Эмоции от гола? Каждый гол приносит огромную радость, и я был очень счастлив, что смог помочь команде. Именно в этот момент я был счастлив, но я знал, что нужно сразу вернуться в игру и сосредоточиться на том, чтобы довести её до победы», — сказал Кайо в интервью пресс-службе «Краснодара».

В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.