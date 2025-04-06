Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ростов — Спартак, результат матча 23-го тура РПЛ, счёт 0:3, 6 апреля 2025 года

«Спартак» разгромил «Ростов» и обошёл «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали игроки «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Ростов» играл в меньшинстве после удаления нападающего Алексея Сутормина на 45+4-й минуте. На 65-й минуте отличился опорник «Спартака» Наиль Умяров. На 68-й минуте полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил второй мяч в игре. На 88-й минуте счёт до крупного довёл аргентинец Эсекьель Барко — 3:0.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, понявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

Турнирная таблица РПЛ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов? Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
«Спартак» догнал «Зенит»! А кто победит в столичном дерби? LIVE
Live
«Спартак» догнал «Зенит»! А кто победит в столичном дерби? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android