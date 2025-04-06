Туфрин: помимо Соболева, должны забивать и другие, у «Зенита» упала результативность

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который забил свой первый гол за клуб в Российской Премьер-Лиге в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Забитый гол Соболева — подтверждение моих слов, что ему надо было расслабиться, скинуть с себя цепи и играть в свой футбол. Посмотрите, с каким удовольствием он взял мяч и побежал к центру поля после гола. Александр был счастлив, что забил, и вдвойне был счастлив, что «Зенит» отскочил. В определённой степени этот мяч должен раскрепостить Соболева. Он не самый плохой нападающий и не должен был потерять те качества, которые были в «Спартаке». Помимо Александра, есть и другие футболисты, которые должны забивать. У «Зенита» упала результативность, не считая матч с «Рубином», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.