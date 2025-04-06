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Туфрин: помимо Соболева, должны забивать и другие, у «Зенита» упала результативность

Туфрин: помимо Соболева, должны забивать и другие, у «Зенита» упала результативность
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который забил свой первый гол за клуб в Российской Премьер-Лиге в матче с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Забитый гол Соболева — подтверждение моих слов, что ему надо было расслабиться, скинуть с себя цепи и играть в свой футбол. Посмотрите, с каким удовольствием он взял мяч и побежал к центру поля после гола. Александр был счастлив, что забил, и вдвойне был счастлив, что «Зенит» отскочил. В определённой степени этот мяч должен раскрепостить Соболева. Он не самый плохой нападающий и не должен был потерять те качества, которые были в «Спартаке». Помимо Александра, есть и другие футболисты, которые должны забивать. У «Зенита» упала результативность, не считая матч с «Рубином», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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