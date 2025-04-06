Мостовой: безрассудная выходка Сутормина подвела «Ростов», «Спартак» просто издевался

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игрок «Ростова» Алексей Сутормин получил прямую красную карточку в концовке первого тайма.

«Игра в матче «Ростов» — «Спартак» разделилась на до и после удаления Сутормина. Этот разгром ничто не предвещало. Была равная игра с переменным успехом. Так и должно быть, но красную карточку Сутормина я даже поступком не могу назвать. Его безрассудная выходка подвела «Ростов». Во втором тайме «Спартак» просто издевался.

Возникает вопрос: «Что должно быть в голове, когда ты такое делаешь? Зачем в центре поля так прыгать?» Я всю жизнь играл в футбол и всегда задавался таким вопросом, когда кто-то так прыгал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, понявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.