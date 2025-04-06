Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о желании продать Хлусевича и Мангаша

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о желании продать защитников красно-белых Даниила Хлусевича и Рикарду Мангаша.

«Информация о том, что Станкович просил продать Хлусевича и Мангаша, не соответствует действительности. Все обсуждения по будущим трансферам на вход и на выход будут по окончании сезона», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Даниил Хлусевич перебрался в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей за красно-белых в РПЛ и пять — в Кубке России.

Рикарду Мангаш перешёл в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету португальца один гол в 15 матчах за красно-белых в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.