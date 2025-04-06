Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о желании продать Хлусевича и Мангаша

Гендиректор «Спартака» отреагировал на слухи о желании продать Хлусевича и Мангаша
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слухи о желании продать защитников красно-белых Даниила Хлусевича и Рикарду Мангаша.

«Информация о том, что Станкович просил продать Хлусевича и Мангаша, не соответствует действительности. Все обсуждения по будущим трансферам на вход и на выход будут по окончании сезона», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Даниил Хлусевич перебрался в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей за красно-белых в РПЛ и пять — в Кубке России.

Рикарду Мангаш перешёл в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету португальца один гол в 15 матчах за красно-белых в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

Материалы по теме
Рикарду Мангаш: моя карьера в «Спартаке» складывается не так, как я рассчитывал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android