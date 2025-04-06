«Рома» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 21:45
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и туринский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда Игора Тудора набрала 55 очков после 30 матчей. «Рома» заработала 52 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» (68).
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