«Ротор» с минимальным счётом обыграл «Торпедо» на выезде в 27-м туре Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и волгоградским «Ротором». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Иваном Сараевым. «Ротор» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте, отличился полузащитник волгоградского «Ротора» Михаил Мальцев.

После 27 проведённых матчей «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков. «Торпедо», в свою очередь, заработало 51 очко. Команда располагается на второй строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика», набравшая 59 очков.