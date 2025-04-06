«Ротор» с минимальным счётом обыграл «Торпедо» на выезде в 27-м туре Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и волгоградским «Ротором». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Иваном Сараевым. «Ротор» одержал победу со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Мальцев – 52'
Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте, отличился полузащитник волгоградского «Ротора» Михаил Мальцев.
После 27 проведённых матчей «Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 36 очков. «Торпедо», в свою очередь, заработало 51 очко. Команда располагается на второй строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика», набравшая 59 очков.
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