«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: в первом тайме команды голов не забили

В эти минуты проходит матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в первой половине игры. Единственную жёлтую карточку в тайме на первой минуте получил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 31 игру.