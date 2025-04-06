Ледяхов: никаких сомнений в удалении Сутормина нет, мог серьёзно травмировать Маркиньоса

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игрок «Ростова» Алексей Сутормин получил прямую красную карточку в концовке первого тайма. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Доволен игрой. «Спартак» выиграл, да ещё и с хорошим счётом. Второй тайм провели достаточно уверенно. Хорошо воспользовались игрой в большинстве. С первых минут матча «Спартак» вышел с хорошим настроем. У них всё получалось, особенно во втором тайме. Три очка были очень важны, чтобы приблизиться к «Краснодару». Да и «Зенит» далеко не ушёл.

Никаких сомнений в удалении Сутормина нет — очевидное нарушение. В центре поля прямой ногой вошёл. Мог нанести очень серьёзную травму. Когда судья показал жёлтую, я сразу подумал, что это красная. После VAR уже пришли к выводу, что это очевидная красная», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.