Кечинов: фол Сутормина был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе красно-белых над «Ростовом» (3:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игрок хозяев Алексей Сутормин получил прямую красную карточку в конце первого тайма за фол на бразильском вингере красно-белых Маркиньосе.

«Первый тайм в матче с «Ростовом» был тяжёлым для «Спартака». До удаления у красно-белых был стопроцентный момент, когда Маркиньос вышел один на один, но там выручил вратарь. Красная карточка Сутормина предопределила исход матча, во втором тайме играла только одна команда — это «Спартак».

Непонятно, почему Сутормин так пошёл в подкат. Он же опытный футболист, который должен справляться со своими эмоциями. Понятно, что никто не хочет уступать, но таким поступком он подвёл команду. Этот фол был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.