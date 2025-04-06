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Кечинов: фол Сутормина был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса

Кечинов: фол Сутормина был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе красно-белых над «Ростовом» (3:0) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игрок хозяев Алексей Сутормин получил прямую красную карточку в конце первого тайма за фол на бразильском вингере красно-белых Маркиньосе.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Первый тайм в матче с «Ростовом» был тяжёлым для «Спартака». До удаления у красно-белых был стопроцентный момент, когда Маркиньос вышел один на один, но там выручил вратарь. Красная карточка Сутормина предопределила исход матча, во втором тайме играла только одна команда — это «Спартак».

Непонятно, почему Сутормин так пошёл в подкат. Он же опытный футболист, который должен справляться со своими эмоциями. Понятно, что никто не хочет уступать, но таким поступком он подвёл команду. Этот фол был направлен на то, чтобы сломать Маркиньоса», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

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