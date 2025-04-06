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Игорь Акинфеев проводит 900-й матч в карьере

Игорь Акинфеев проводит 900-й матч в карьере
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Для голкипера и капитана армейцев Игоря Акинфеева этот матч стал 900-м в карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'    

Всего 38-летний вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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