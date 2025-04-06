Игорь Акинфеев проводит 900-й матч в карьере

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Для голкипера и капитана армейцев Игоря Акинфеева этот матч стал 900-м в карьере.

Всего 38-летний вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России.

Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.