«Саутгемптон» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за семь туров до конца сезона

«Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» со счётом 1:3 в матче 31-го тура английской Премьер-лиги и потерял теоретические шансы на сохранение прописки в лиге на будущий сезон. В активе команды всего 10 очков после 31 матча. «Саутгемптон» стал первой командой в истории турнира, вылетевшей за семь туров до конца сезона. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

17-е место в турнирной таблице АПЛ занимает «Вулверхэмптон», у которого в активе 32 очка. Отставание «Саутгемптона» от 17-й строчки после поражения от «Тоттенхэма» составило 22 очка.

Главным тренером «Саутгемптона» является хорват Иван Юрич. Специалист возглавил команду в декабре 2024 года.