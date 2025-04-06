«Саутгемптон» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ за семь туров до конца сезона
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«Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» со счётом 1:3 в матче 31-го тура английской Премьер-лиги и потерял теоретические шансы на сохранение прописки в лиге на будущий сезон. В активе команды всего 10 очков после 31 матча. «Саутгемптон» стал первой командой в истории турнира, вылетевшей за семь туров до конца сезона. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Джонсон – 13' 2:0 Джонсон – 42' 2:1 Фернандеш – 90' 3:1 Тель – 90+6'
17-е место в турнирной таблице АПЛ занимает «Вулверхэмптон», у которого в активе 32 очка. Отставание «Саутгемптона» от 17-й строчки после поражения от «Тоттенхэма» составило 22 очка.
Главным тренером «Саутгемптона» является хорват Иван Юрич. Специалист возглавил команду в декабре 2024 года.
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