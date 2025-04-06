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Тренер «Спартака» Станкович высказался о повреждении Маркиньоса после фола Сутормина

Тренер «Спартака» Станкович высказался о повреждении Маркиньоса после фола Сутормина
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о фоле на полузащитнике Маркиньосе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0). По итогам эпизода нападающий «Ростова» Алексей Сутормин был удалён.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Маркиньос получил очень серьёзный удар. Надеюсь, что всё обойдётся и он вернётся в строй. У Дуарте было повреждение колена. Он работал на этой неделе, но мы дали время для восстановления, чтобы он потом готов был полностью помочь команде, как сегодня другие футболисты. Горжусь отношением и игрой команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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