Тренер «Спартака» Станкович высказался о повреждении Маркиньоса после фола Сутормина

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о фоле на полузащитнике Маркиньосе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0). По итогам эпизода нападающий «Ростова» Алексей Сутормин был удалён.

«Маркиньос получил очень серьёзный удар. Надеюсь, что всё обойдётся и он вернётся в строй. У Дуарте было повреждение колена. Он работал на этой неделе, но мы дали время для восстановления, чтобы он потом готов был полностью помочь команде, как сегодня другие футболисты. Горжусь отношением и игрой команды», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.