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Севилья — Атлетико Мадрид, результат матча 6 апреля 2025, счёт 1:2, Ла Лига 2024-2025

«Атлетико» на 90+3-й минуте вырвал победу в матче с «Севильей» в 30-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 30-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Агуме – 7'     1:1 Альварес – 25'     1:2 Барриос – 90+3'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. На 25-й минуте форвард гостей Хулиан Альварес с пенальти сравнял счёт. На 90+3-й минуте Пабло Барриос принус победу «Атлетико» — 2:1.

«Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — семь. «Севилья», в свою очередь, заработала 36 очков и располагается на 11-й строчке.

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