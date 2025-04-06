«Атлетико» на 90+3-й минуте вырвал победу в матче с «Севильей» в 30-м туре Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился полузащитник «Севильи» Люсьен Агуме. На 25-й минуте форвард гостей Хулиан Альварес с пенальти сравнял счёт. На 90+3-й минуте Пабло Барриос принус победу «Атлетико» — 2:1.

«Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — семь. «Севилья», в свою очередь, заработала 36 очков и располагается на 11-й строчке.