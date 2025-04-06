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Защитник «Спартака» Денисов: спасение в стиле лучших вратарей мира? Отлично было!

Защитник «Спартака» Денисов: спасение в стиле лучших вратарей мира? Отлично было!
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Правый защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о выносе мяча с линии ворот во втором тайме матча с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

— Спасение было в лучшем стиле вратарей мира?
— Отлично было! — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Защитник красно-белых Денисов вынес мяч из пустых ворот при счёте 1:0 в пользу «Спартака».

Столичный клуб довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.

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