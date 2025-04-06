Защитник «Спартака» Денисов: спасение в стиле лучших вратарей мира? Отлично было!

Правый защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о выносе мяча с линии ворот во втором тайме матча с «Ростовом» (3:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Спасение было в лучшем стиле вратарей мира?

— Отлично было! — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Защитник красно-белых Денисов вынес мяч из пустых ворот при счёте 1:0 в пользу «Спартака».

Столичный клуб довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и опередил «Зенит» в турнирной таблице по дополнительным показателям, поднявшись на второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» (52) составляет пять очков. «Ростов» занимает седьмое место с 33 очками.