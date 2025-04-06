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Форвард «Локомотива» Воробьёв ответил, влияет ли на него давление извне

Форвард «Локомотива» Воробьёв ответил, влияет ли на него давление извне
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Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос о давлении со стороны болельщиков, руководства клуба и партнёров по команде.

«Локо» — большой клуб. Один матч плохо сыграешь, и сразу взгляд на тебя бросают. Тем не менее мы все люди, а им свойственно ошибаться. Главное, чтобы не было безразличия. У меня его нет. В первой части сезона был неприятный момент, когда болельщики освистывали меня. Это было в матче с «Химками», когда меня меняли. Внутри себя немного переживал. Бывают такие периоды в жизни, когда идёт спад, потом подъём, но, на мой взгляд, нужно всегда оставаться человеком», — приводит слова Воробьёва сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Воробьёв сыграл за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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